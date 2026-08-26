Единственная заметная роль, смерть от рака в 42 года: трагическая судьба "Снегурочки" Евгении Филоновой

В этом году 80 лет могло бы исполниться актрисе Евгении Филоновой. Однако артистка умерла в канун Нового года после борьбы с онкологическим заболеванием.

Актриса Евгения Филонова снялась в сказке "Снегурочка" и после выхода фильма на экраны проснулась знаменитой. Вообще-то 20-летнюю студентку Щукинского училища присмотрел в качестве главной героини известный актер и режиссер Павел Кадочников.

Он хотел снять ленту по пьесе Островского, чтобы отдать дань началу своей карьеры. Дело в том, что роль Леля на сцене ТЮЗа в Ленинграде была первой в его богатой биографии. Более того, во время работы над спектаклем он познакомился с актрисой Розалией Котович, которая впоследствии стала его супругой.

В итоге в "Снегурочке" Кадочников сыграл роль Берендея, Котович - вообще одну из ролей второго плана, а Лелем и Снегурочкой в фильме стали Евгений Жариков и Евгения Филонова. Вот только больше заметных ролей в кино Филонова так и не сыграла. Зато многие годы она служила в театре имени Гоголя.

В 80-ых годах артистка узнала, что у нее рак. Она несколько лет боролась со смертельно опасным недугом, однако болезнь оказалась сильнее. Буквально перед Новым годом, 30 декабря 1988 года, Евгения Филонова умерла. Ей было всего 42 года, сообщает aif.ru.

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