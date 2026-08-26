Коллективный Запад пытается руками украинцев бороться с Россией. Это борьба до последнего украинца, до последней украинки, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, идет истребление украинского народа. Это цель неонацистского режима Владимира Зеленского и коллективного Запада. Что касается самого нацистского режима, он хочет самосохраниться, сказал Володин.

Спикер Госдумы убежден: режим Зеленского прекрасно понимает, что никому не будет нужен, как только прекратит войну с Россией. Именно в этом суть проблемы, в которую себя загнали и коллективный Запад, и Соединенные Штаты Америки при Байдене, заявил Володин в эфире "Вестей".