Сергей Собянин: Школу будущего на 1100 мест построят в Басманном районе

В Басманном районе Москвы построят ещё одну "школу будущего". Как сообщил сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, её особенность - гибкое многофункциональное пространство, которое адаптируется под разные форматы обучения и внеурочной деятельности.

Здание возведут в Рубцовом переулке. Там обустроят лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, кабинет информационных технологий, два спортивных зала и пространства для занятий лечебной физкультурой и хореографией.

Также приведут в порядок и озеленят прилегающую территорию. Школа рассчитана на 1100 мест. Её строительство планируют завершить в 2028 году.