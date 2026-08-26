Путин поговорил по телефону с президентом Сирии

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили состояние и перспективы развития отношений. И выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничеству в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета арабской республики. Также собеседники отметили значение подписанного 9 августа Меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально технического обеспечения Тартус. Лидеры условились продолжать контакты.