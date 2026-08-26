Дарья Мороз выставила дочь своей мачехи Виктории Исаковой после новости о ее романе с Бондарчуком

Виктория Исакова вышла замуж за Юрия Мороза в 2003 году. Тогда же у них родилась дочь Марина. Однако когда ей было всего несколько месяцев, девочка умерла. Это стало ударом для пары.

Можно только предполагать, что чувствовал прославленный режиссер, который до этого потерял первую жену, актрису Марину Левтову. Та погибла в 2000 году. У пары осталась дочь Дарья. Она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Более того, Дарья приняла новую избранницу отца и души не чает в их второй дочери Варваре.

Так, Мороз и Исакова с единственной наследницей оказались на кинофестивале "Короче" в Калининграде. Дамы фотографировались вместе. Позировали перед камерами и Дарья с Варварой. Фото с сестрой актриса выставила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"У меня появилось много новых фоток с Варварой Юрьевной", - похвасталась Дарья Мороз, которая, очевидно, души не чает в младшей сестренке.

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В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах родственницам. А меж тем недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук увлекся актрисой Викторией Исаковой. Впрочем, сами актеры пока не прокомментировали слухи о любовных отношениях.

К слову, год назад Виктория Исакова овдовела. Режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

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