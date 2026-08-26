Раскрыты темы переговоров Зеленского с Илоном Маском

Возможности урегулирования конфликта на Украине обсудит глава киевского режима Владимир Зеленский с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Темы переговоров украинского лидера с главой SpaceX раскрыл Telegram-канал "Инсайдер.UA".

Как сообщалось ранее, Маск настаивает на необходимости заключения сделки сторонами конфликта на Украине. Предприниматель убеждает украинских представителей в риске дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

По данным издания, среди ключевых тем переговоров Зеленского с Маском — помощь Украине и создание условий для прекращения войны. По мнению авторов, об успехе консультаций свидетельствует врученный ранее американскому миллиардеру украинский орден Свободы.