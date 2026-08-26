"Я уже наплакалась и настрадалась": дочь Любови Успенской сделала полное боли признание

Единственная наследница Любови Успенской не любит рассказывать о семье. Татьяна Плаксина настрадалась из-за развода родителей, эта тема для нее болезненная.

Жизнь королевы шансона с бизнесменом, эмигрировавшим в США, походила на сказку. Александр Плаксин осыпал возлюбленную дорогими подарками, но главное, именно рядом с этим мужчиной сбылась давняя мечта Успенской. Свою единственную дочь Татьяну Любовь Залмановна родила после страшной трагедии — двое детей артистки умерли в младенчестве. Но со временем отношения супругов стали напоминать партнерские, с тем лишь исключением, что мужчина брал на себя слишком много. Плаксин оскорблял и унижал Успенскую на глазах у ребенка.

Кроме того, муж регулярно шантажировал Успенскую, обещая забрать у нее дочь. На тот момент певицу еще не знали на Родине. Все изменилось благодаря Илье Резнику, который однажды приехал в США к друзьям. Поэт-песенник познакомился с поющей в кабаках эмигранткой через общих знакомых, после чего предложил ей исполнить свою новую композицию "Кабриолет". Постепенно хиты Любови Успенской покорили не только русскоговорящую Америку, но и добрались до Москвы. Когда исполнительница вступила на родную землю, к ней пришло осознание: она больше никогда не вернется в США, где остался ее муж.

На Родине у Успенской все складывалось хорошо, пока в дом не пришла беда. Несколько лет назад Татьяна столкнулась с зависимостью от запрещенных веществ. Девушка не понимала, что мама пыталась ей помочь, поэтому после нескольких разгромных интервью устремилась обратно в Америку – к папе. Но отец оказался неспособен позаботиться о проблемном чаде. За океаном состояние ныне успешной вокалистки и художницы резко усугубилось. К счастью, Татьяна поборола недуг и теперь мать для нее — самый главный и близкий человек в мире.

Летом 2026 года Плаксина приняла важное решение — она отказывается от фамилии отца. Татьяна сделала полное боли заявление и объяснила свое решение.

"Таня Успенская! Это было важным шагом, потому что у нас отношения с отцом не сложились. Я ему благодарна за то, что он участвовал в том, что я появилась на свет, но отношения у нас не сложились, мягко говоря. Я поняла, что моя единственная поддержка, моя единственная семья — это мама. Коннотация фамилии Плаксина — это плакать, страдать. Я уже наплакалась и настрадалась. А Успенская — это и успение, и успех", — сказала певица в в беседе с Георгием Иващенко.