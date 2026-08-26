81-летний Полад Бюльбюль оглы тайно женился на молодой артистке

Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы женился. Отметим, что в этом году прославленному исполнителю исполнился 81 год.

Согласно некоторым данным, брак заключен тайно. Однако сообщается, что избранницей Бюльбюль оглы стала 48-летняя Этери Джафарова. Примечательно, что она является заслуженной артисткой Азербайджана, танцовщицей и педагогом.

Недавно Бюльбюль оглы и Джафарова посетили музыкальный фестиваль в Габале, после чего отправились на отдых в турецкий Бодрум, передает Teleprogramma.org.

Этери и Полад давно сотрудничают. Так, в феврале 2025 года во Дворце Гейдара Алиева прошел юбилейный вечер, посвященный 80-летию артиста. Тогда Джафарова выступила главным балетмейстером, вышла с Бюльбюль оглы на сцену и солировала в хореографических постановках на темы народных песен.

Если информация подтвердится, то для артиста это уже третий брак. Первой супругой певца была оперная певица Бэла Руденко. Она родила от Полада сына Теймура. Второй женой Бюльбюль оглы стала Гюльнара Шихалиева. В этом браке родились дочь Лейла и сын Муртуз.

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