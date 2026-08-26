Что происходит с тающим на глазах Сергеем Соседовым

Поклонники Сергея Соседова бьют тревогу. Ведущий никогда не страдал от избыточного веса, но в последнее время стал выглядеть еще стройнее. Народ забеспокоился, не приболел ли телеведущий.

Пользователи Сети все лето судачат, что Сергей Васильевич тает на глазах; некоторые даже заподозрили у него неизлечимое заболевание, отбирающее силу и энергию. Когда сплетни дошли до Соседова, он молчать не стал и решил прокомментировать слухи. Ведущий говорит, что все дело не в болячках, а в генетике.

"Кушаю я прекрасно: мне мама готовит. У меня просто генетика такая. Оба дедушки были высокими и худыми. Мама и папа у меня — тоже стройные. Мне не в кого просто быть полным!" — развел руками музыкальный критик.

Сергей Васильевич объясняет, что сам он уже очень давно не встает на весы. Это и не требуется: Соседов хорошо знает массу своего тела, которая держится практически неизменной с подросткового возраста. В 16 лет будущий критик весил 62 килограмма, и с тех пор практически не поправился — и это при росте 186 сантиметров. Телеведущий утверждает, что он никогда не отказывает себе во вкусной еде, но жир у него не откладывается.

"В течение жизни мои вес особо не меняется. Хотя питаюсь я очень хорошо и люблю поесть. Я должен быть сытым. Иначе становлюсь злым и не могу ничем заниматься. У меня первая группа крови — „кровь охотника“. Поэтому я должен быть сытым. Очень люблю мясо: моя мама прекрасно его готовит!" — добавил музыкальный критик в беседе с "Экспресс газетой".