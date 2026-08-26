ЕК предложила программу помощи Киеву объемом в 100 миллиардов евро

Программу финансовой поддержки Украины объемом до 100 миллиардов евро предложили включить в новый долгосрочный бюджет Европейского союза. Внесенное Европейской комиссией предложение обсуждается государствами-членами ЕС, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Программа предполагает финансирование Украины из бюджета Европейского союза. По плану, Киеву начнут выделять 100 миллиардов евро с 2028 года, сообщил Кошта в интервью агентству "Укринформ".

Глава Евросовета напомнил, что действующий план предусматривает выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро – примерно по 45 миллиардов на 2026 и 2027 годы. Из этих средств 28,3 миллиарда направлены на оборонные нужды, а еще около 17 миллиардов евро — на прямую поддержку бюджета.