Кремль высказался о влиянии визита главы ЦРУ на отношения с США

Преждевременно говорить о каком-либо возможном влиянии визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву на дальнейшую динамику российско-американских отношений. На это указал в среду, 26 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, рано судить, "насколько это скажется в целом на процессы вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся".

При этом Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о том, обсуждались ли во время московского вояжа Рэтклиффа Иран и Украина, сообщает РИА Новости.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко скептически оценил попытки увязать между собой визиты в Москву директора ЦРУ и руководителя дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера. Как отметил заместитель главы МИД, он усматривает в этом лишь "свидетельство качества экспертов", которые ищут связь.

Политолог-американист Ян Веселов предположил, что Рэтклифф привез в Москву новые предложения администрации Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Также, полагает эксперт, визит мог быть связан с обменом заключенными, которым ранее занимались ЦРУ и лично Рэтклифф. Наконец, на повестке дня остается ближневосточный конфликт — Вашингтон пытается усилить давление на Тегеран с помощью санкций, а Россия остается одним из важных союзников исламской республики, сообщает RTVI.