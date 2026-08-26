Поведение России представляет угрозу Венгрии и мировому порядку — такое утверждение содержится в документе для венгерской делегации к 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, который обнародовал официальный Будапешт.

По этому тексту, Россия якобы угрожает Венгрии, Европе и мировому порядку, а также венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье, поэтому Будапешт поддерживает "усилия по достижению устойчивого мира и долгосрочной безопасности".

Как сообщает РИА Новости, делегация Венгрии на Генассамблее всемирной организации, судя по опубликованному документу, будет призывать к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также поддерживать усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

Между тем председатель Общества венгеро-российской культуры и дружбы, бывший посол Венгрии в Москве Дьердь Гилиан напомнил, что в первом после парламентских выборов выступлении новый председатель венгерского правительства "сказал, что они постараются строить конструктивные прагматические отношения, конструктивное прагматическое партнерство с Россией".

Дипломат отмечал, что после смены власти в апреле "больших изменений в деятельности или активности Общества не заметно, не ожидаются они и в дальнейшем".

В мае Будапешт удостоился похвалы официальной Москвы за позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра относительно поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно только приветствовать, "если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь".