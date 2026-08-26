Россия вернула из украинского плена 10 бойцов

Процедура передачи России десяти бойцов из украинского плена завершена. Как сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, военнослужащие возвращены в ответ на передачу Киеву 24 августа украинских военнопленных.

Ранее белорусское агентство БелТА сообщило, что находившимся ранее в плену 10 российским военнослужащим оказали медицинскую помощь в гомельской больнице. Освобожденные россияне выписаны и отправлены на родину.

Лантратова не исключила новых обменов пленными с Украиной в ближайшее время. Она назвала первостепенной задачей обеспечить бойцов всей необходимой поддержкой и дать им возможность как можно быстрее воссоединиться с родными. 24 августа на белорусской территории Украине передали 10 граждан. Украинцев ранее задержали в Беларуси за нарушение миграционного законодательства, передает ТАСС.