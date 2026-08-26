Турнир по дартсу среди школьников "Кубок героев" состоится 12 сентября

Московский открытый турнир по дартсу "Кубок героев – 2026" состоится 12 сентября, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Московский открытый турнир по дартсу среди сборных команд учащихся начальных классов учебных заведений города Москвы "Кубок героев" состоится 12 сентября на территории культурно-спортивного центра Ассоциации ЦСК Героев по адресу: Покровский бульвар, д. 12, стр.1", - сказано в сообщении.

В турнире примут участие сборные команды столичных учебных заведений, воспитанники кадетских и юнармейских классов ведомственных учебных заведений двух возрастных групп: команда в составе трех мальчиков и двух девочек – восьми-девяти лет, а также команда в составе трех мальчиков и двух девочек – 10–11 лет.

Заявки принимаются в электронном виде на имя главного судьи до 4 сентября по электронной почте: koltsoff1968@mail.ru.