"Какие красивые!" Елена Борщева показала мужа-качка и очаровательных дочек

Елена Борщева не очень любит распространяться о личной жизни. Известно, что звезда КВН замужем за фитнес-тренером Валерием Юшкевичем, они поженились в 2005 гоу. Пара воспитывает двоих дочерей. Юмористка крайне редко показывает девочек, между тем, старшей — Марте — уже 19 лет, а младшей — Уме — 11.

На днях Борщева решила провести день с семьей. Елена и Валерий приехали с детьми на ВДНХ. Эмоциями от прогулки юмористка поделилась на своей странице в соцсети. Артистка опубликовала семейное фото. "Очень красиво!" — подписала кадр звезда КВН.

Поклонники Елены просто не смогли оторвать глаз от подросших дочерей пары. Народ отметил, что девочки выросли настоящими красавицами. В комментариях под постом Борщевой и ее саму, и ее близких засыпали комплиментами.

"Прекрасная семья! Дочки красавицы! Счастья, любви и здоровья вам"; "Очаровательные девочки"; "Какие у вас красивые дочурки"; "Обожаю вас и вашу семью"; "Девочки — прелесть", — пишут пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что ранее Борщева получала множество негативных комментариях по поводу своей внешности. Звезда КВН тогда честно признавалась, что за долгие годы работы на сцене у нее выработался мощный иммунитет к хейту. По словам юмористки, с критикой внешности она сталкивается с самого детства, поэтому близко к сердцу ее не принимает.