Это официально: принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию

Английские СМИ сообщают о прибытии принца Гарри и его супруги, малоизвестной американской актрисы Меган Маркл в Великобританию. Их сопровождают сын Арчи и дочь Лилибет.

Опальные герцоги прилетели частным рейсом из Калифорнии и приземлились в аэропорту Бирмингема, передает The Telegraph. Предполагается, что семья летела на бизнес-джете дальнего следования Bombardier Global Express XRS из аэропорта Ван-Найс в Лос-Анджелесе. Самолет был зафрахтован у калифорнийской компании Planet Nine Private Air, а его аренда может стоить около 12 тысяч долларов в час.

По некоторым данным, Гарри и Меган с детьми будут жить за пределами Лондона, в резиденции в Котсуолдсе, недалеко от королевского поместья Хайгроув-хаус. Именно там супруги арендовали особняк после свадьбы в 2018 году. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет уже зачислены в местную школу, а новый учебный год для них начнется уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет дать детям британское образование, поэтому семейство останется в стране лет на 12-15. Король Карл III узнал о решении сына вернуться на Родину не за три дня, как судачат в Сети, а еще в июле. Более того, якобы старший брат Гарри, будущий монарх Уильям, знал об этом вообще полгода назад.

Журналист-обозреватель шоу-бизнеса Роб Шутер сообщил в своем блоге Naughty But Nice, что переезд это последняя попытка опальной парочки спасти свой брак. "Гарри несчастен в Америке, а Меган - в Великобритании. Они загнаны в тупик", - сообщили журналистам знакомые с ситуацией люди. Тем не менее, Меган согласилась отправиться в Великобританию, потому что боится потерять Гарри.

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