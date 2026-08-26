Владимир Зеленский и Михаил Драпатый прибыли на линию фронта в Днепропетровской области. Глава киевского режима и главком ВСУ посетили Александровское направление, сообщает "Страна.ua".

Ранее Зеленский заявил, что на этом направлении ВСУ, якобы, отбили у россиян часть территорий. Украинский лидер заявил, что российские войска планируют наступать главным образом на Константиновку и Славянск. Кроме того, он считает, что в числе приоритетных целей ВС России остается Киев.

Зеленский также утверждает, что в дальнейшем часть российских сил может быть переброшена из Днепропетровской области на другое направление для создания так называемой "буферной зоны". Среди возможных направлений Зеленский назвал Черниговскую и Киевскую области. Вдобавок украинский лидер заявил, что в этом году ВСУ почти полностью вернули под контроль Днепропетровскую область – якобы, остается около 10 квадратных километров.