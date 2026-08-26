Собянин дал старт строительству метро в Троицке и открыл там поликлинику

Метро в шаговой доступности - скоро это станет реальностью для жителей Троицка и деревни Ватутинки. Как раз рядом с ней и возводят станцию с таким же названием. Ее глубина - 20 с половиной метров. Работы идут в непростых геологических условиях. Но тоннелепроходческий комплекс Натали прошел уже более 800 метров. Машина сталкивается и с обводненными грунтами, и, наоборот, очень крепкими.

Общая протяженность тоннеля, который прокладывают до станции "Кедровая", - более 2 с половиной километров. Строителям приходится маневрировать и между подземными коммуникациями. На всем протяжении - защита от карстовых проседаний. Бетонный тоннель сверху покрывают металлическим листом. Благодаря такой технологии предотвращается образование пустот.

От Коммунарки до Троицка - 6 станций. И везде идут работы. Это 17 километров. На станции "Ватутинки" побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вся проходка тоннелей должна быть закончена в 2028 году. Все основные работы - в 2029-м. До 2030 года здесь уже должны поехать пассажиры. Работы много, трудятся активно, интенсивно. Но и задача важная. По Троицкой ветке метро будет перемещаться около 350 тысяч пассажиров в сутки. Линия разгрузит другие линии, разгрузит Калужку. В целом улучшит транспортную доступность для большого количества москвичей", - сказал он.

До 2030 года запланировано и завершение строительства электродэпо "Троицкое", которое будет обслуживать всю ветку.

Также мэр Москвы открыл в Троицке новую поликлинику. Здание построено по современным стандартам

"Старая поликлиника была 1975 года постройки, а с учетом того, что население города увеличилось почти в два раза, мощности поликлиники не хватало. И возникла острая необходимость в постройке новой", - отметила главврач Жанетта Герасименко.

Теперь место есть и для дополнительных кабинетов, и для нового оборудования. Но главное - теперь в Троицке есть многопрофильный медицинский центр, в котором можно получить всю необходимую амбулаторную помощь. И к тому же - без очереди.

Сергей Собянин рассказал. что к 2030 году в городе возведут еще около 20 новых поликлиник.