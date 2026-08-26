Поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной в Ленинградской области

Первое захоронение бойцов Красной армии в районе деревни Ёксолово Всеволожского района Ленинградской области нашли в 2003 году. Архивные исследования показали: здесь находились военные госпитали и пункты первой помощи нескольких стрелковых дивизий. На небольшом участке могли быть погребены до 4 тысяч солдат. Поисковые экспедиции шли все последние годы. Самую масштабную организовали этой весной.

"Здесь принимают участие поисковые отряды "Красный выборжец", "Рейд", "Невский пятачок", "Обелиск" и другие ребята. А также проект "Школа поисковика "Область славы". На данный момент подняты останки уже более 200 человек. По итогу экспедиции мы прогнозируем ближе к 300", - рассказал Александр Колоярский, командир поискового отряда "Красный выборжец", руководитель поисковой экспедиции.

Поисковики говорят: важно не только найти останки бойцов, но и установить их имена. Сложность в данном случае заключается в том, что в госпиталях у солдат было мало личных вещей. Лишь иногда свои ложки и кружки, которые редко подписывали. Поэтому главная надежда на солдатские медальоны.

"Здесь представлены два вида капсул. Граненые выдавались всем в военкоматах, когда человек призывался в армию. Круглые без граней - это типично ленинградская история. В блокадном Ленинграде выдавались такие медальоны. Найти их можно только здесь, на Ленинградском фронте. Если найдете их где-то в другом месте, это говорит о том, что человек призывался, наверное, из Ленинграда", - отметил Павел Чистов - участник поискового отряда "Рейд".

Пока нашли всего 16 медальонов. В 14-ти листки с именами солдат хорошо сохранились. Два находятся на экспертизе. Поисковики надеются, что по тем или иным признакам личности как можно большего числа бойцов будут установлены.

Уже сейчас ясно, что количество погибших не соответствует спискам безвозвратных потерь из архива Министерства обороны. Поэтому раскопки будут продолжены. К каждой новой экспедиции принимает участие все большее число волонтеров.

Поисковики уже связались с родственниками тех, чьи имена установлены. Их пригласили на торжественную церемонию перезахоронения, которая пройдет в сентябре на военном мемориале в Озерки недалеко от Ёксолово.