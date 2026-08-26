В кабмине заговорили о бесплатной раздаче земли под обязательство построить дом

В правительстве готовят новые меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом рассказал в среду, 26 августа, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам политика, которые приводит "Российская газета", это непростая задача, поэтому рассматривается целый спектр мер, тем более что их востребованность очевидна: свыше 63% населения России, по данным опросов, хотели бы жить в индивидуальных домах.

Хуснуллин отметил, что поддержка ИЖС требует неординарных мер. Сейчас власти анализируют данные по неиспользуемым участкам — землям, которые переведены под индивидуальное жилищное строительство, но в действительности на них ничего не строят.

Обсуждается также вариант безвозмездного предоставления россиянам земельных участков под обязательство за три года построить на нем дом.

Ранее в Государственной думе предлагали внедрить механизм передачи права собственности на заброшенные дома в сельской местности, если гражданин согласится принять на себя обязательство восстановить дом. Депутаты отмечали, что имеющиеся механизмы вовлечения заброшенного жилья в оборот не ориентированы на человека, готового вместо покупки нового жилья собственными силами восстановить пустующий дом при понятных правовых гарантиях.

Между тем около 100 тысяч россиян могут лишиться земельных участков — эти земли имеют заброшенный вид или используются не по назначению. По данным Росреестра, в 2025 году более 7,5 тысячи владельцев участков получили предписания об устранении нарушений, свыше 91 тысячи дачников получили предостережение. Если замечания властей не будут учтены, есть риск получения от надзорного органа судебного иска об изъятии земли.