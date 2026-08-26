Ученые оценили риск магнитных бурь: "Если Солнце снова не включат в розетку..."

Выброшенное Солнцем облако плазмы прибудет к Земле в пятницу, 28 августа, тогда возможны магнитные бури. Об этом рассказали в среду, 26 августа, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как пояснили эксперты, последствия произошедших на Солнце событий еще не успели достичь нашей планеты. Выбросам плазмы при скорости 600-1000 километров в секунду требуется от двух до четырех дней, чтобы преодолеть около 150 миллионов километров, разделяющих Землю и ее светило.

Прогнозируемые геомагнитные возмущения могут продолжаться до двух суток, а их потенциальная сила оценивается на уровне G1-G2 (слабые и средние события). Многое зависит от того, возобновится ли вспышечная активность: "Если Солнце сегодня снова не включат в розетку, то можно считать, что все прошло намного лучше, чем могло быть" (цитата по ТАСС).

Неделей ранее на Землю обрушилась магнитная буря, явившаяся полной неожиданностью: ученые не ожидали такое повышение уровня возмущений на основании данных об активности Солнца. Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты оставались на низких значениях — неясно, как им удалось "раскачать" магнитное поле Земли.

Однако прежде специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.