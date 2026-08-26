Анна Нетребко похвасталась фигурой в купальнике, кокетливо приспустив бретельку

Анна Нетребко уже давно живет в Вене. Оперная дива ведет блог, на страницах которого рассказывает о своей семье и работе, делится фотографиями. Пару месяцев назад артистка побывала в Лондоне, а недавно отправилась в большое путешествие по США.

Анна проехала всю Миннесоту и побывала в Колорадо. В высокогорном штате певица нашла необычное развлечение — она искупалась в открытом источнике, а заодно устроила фотосессию и похвасталась купальником. Снимки Нетребко опубликовала на своей странице в соцсети.

"Горячие минеральные источники Пагоса в Колорадо", — коротко подписала Анна кадры. На фото оперная дива кокетливо приспустила бретельки бикини, подчеркнув пышные формы.

Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного. Под постом пользователи Сети оставили сотни комментариев, и все хвалебные. "Красотка!"; "Роскошная фигура"; "Русалка"; "Как здорово и красиво, расслабляешься даже, когда смотришь"; "Красота! Ты такая женственная и прекрасная, природа вокруг только подчеркивает твою красоту", — пишут Нетребко фолловеры.

Отметим, что в путешествие Нетребко отправилась без сына. Это редкий случай, когда Тьяго проводит время отдельно от мамы. Наследник оперной дивы остался с тетей и двоюродной сестрой в Дании. Анне сложно надолго отлучаться из дома без сына из-за его особенности. У Тьяго аутизм. Нетребко делает все, чтобы мальчик жил полноценной жизнью. Так, Тьяго учится в обычной школе и освоил уже несколько иностранных языков.