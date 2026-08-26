Трамп внес ясность насчет поездки директора ЦРУ в Москву: "Не из-за НАТО или Ирана"

Президент США Дональд Трамп заявил, что из поездки в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа, которая состоялась 25 августа, "может что-то получиться".

Американский лидер подтвердил, что глава спецслужбы побывал в российской столице, отметив, что "его пребывание там — отчасти рутинное". Трамп добавил, что ему "жаль расстраивать людей", не поясняя, что имеет в виду.

Вдаваться в подробности президент Соединенных Штатов не стал, но опроверг предположения о том, что директор ЦРУ посещал Россию из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Наряду с этим Трамп вновь высказал настрой на урегулирование украинского конфликта: "Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война не должна была никогда начинаться" (цитата по ТАСС).

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что поездка директора ЦРУ в Москвы была направлена на "снижение геополитической напряженности в нашем регионе". Политик признался, что не владеет конкретикой, но рассказал об обещании "наших партнеров" поделиться информацией "незамедлительно, то есть практически уже, наверное, на следующей неделе", сообщает LRT.

Эксперты ранее допустили, что Рэтклифф привез в Москву новые предложения администрации Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Также не исключено, что визит мог быть связан с обменом заключенными, которым занимались ЦРУ и лично глава ведомства.