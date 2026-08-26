На тестовом голосовании москвичи определят судьбу монумента Александру Пушкину

Жители Москвы смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. С данной инициативой обратился к столичным властям народный артист РСФСР и председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков, передает mos.ru.

Его обращение было передано властями города в общественный штаб для рассмотрения и поддержано для вынесения на тестовое голосование.

"На мой взгляд, уже то, что памятник Пушкину был поставлен на месте снесенной колокольни знаменитого Страстного монастыря, не очень правильно. Убежден, что и сам Александр Сергеевич этого бы не одобрил. Перенесение памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и успокоение души великого гения", - отметил Никита Михалков.

Бронзовый памятник Александру Пушкину в Москве торжественно открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 года. На событии среди прочих знаменитых людей присутствовал писатель Федор Достоевский, который после этого выступил со знаменитой Пушкинской речью. В ней он подчеркнул знаковую роль поэта в единении России.