Несколько сотен иностранных туристов числятся пропавшими без вести после страшного наводнения в Непале

На кадрах камер видеонаблюдения - пограничный переход между Китаем и Непалом. Внизу в панике бегут люди. С гор сошел поток воды такой силы, что волна захлестнула собой пятиэтажные здания. Сель смывал все на своем пути: тяжелые грузовики, автобусы, части зданий. И все это смешивалось с грязью, горной породой и льдом.

Найти не могут почти 400 человек - все они считаются пропавшими без вести. Три четверти из них - иностранцы-туристы, приехавшие посмотреть на Тибет. Обнаружено около 100 погибших, но их число быстро растет. Среди пропавших без вести - 32 сотрудника непальской полиции и 15 таможенников. Кроме того, неизвестно местонахождение 60 работников строящейся здесь гидроэлектростанции.

Селевой поток проходил по Непалу - севернее Катманду. И примерно в 150 километрах западнее Эвереста. По предварительной версии, причиной такого каскадного наводнения, когда резко приходит высокая волна, стал сход горной породы и льда в горах на китайской стороне. Кроме того, сообщается, что могло произойти землетрясение, ставшее причиной оползня.

Наводнение смыло 22 бетонных моста, а число повреждённых зданий пока не сосчитать. Оценки ущерба уже приближаются к 1,5 миллиарда долларов. Некоторые приграничные районы до сих пор частично затоплены, нет связи и электроэнергии.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что в Непале из-за дождей сейчас низкий туристический сезон. Поэтому организованных туристов в стране практически нет. Всю информацию о гражданах нашей страны собирает посольство России.