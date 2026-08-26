Россия официально не получала никаких предложений от украинских властей касательно боевых действий в Чёрном море. Об этом рассказал в среду, 26 августа, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Ранее источники рассказали, что киевский режим просит Москву о частичном перемирии в Чёрном море: Украина якобы передала российским властям через некую третью сторону предложение обоюдно прекратить удары по гражданским объектам в Чёрном море.

Как заявил замглавы МИД России, которого цитирует РИА Новости, ему неизвестно ни о каких предложениях главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Грушко отметил, что журналисты и интернет-ресурсы вбрасывают идеи о перемирии, но все они далеки от цели нашего государства — установление прочного мира на Украине с устранением первопричин конфликта.

Тем временем Geopolitika.news пишет, что Украину разрушают не только усилившиеся атаки России на стратегические объекты, но и внутренние конфликты. Систематические массированные атаки российской армии разрушают украинскую стратегическую инфраструктуру, порты Чёрного моря и Дуная, стратегические промышленные объекты. В это время Украину сотрясают разрушительные коррупционные скандалы.

На это указал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что "квазиполитическая возня в недрах киевского режима" активизируется и разрушает режим изнутри, лишая его устойчивости, которая и так оставляла желать лучшего.