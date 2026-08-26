Россиянам напомнили о скором начале сезона гриппа: кому и как готовиться к вакцинации

Приближается осень, а с ней — сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Как напомнили в Роспотребнадзоре, самой эффективной защитой от гриппа является вакцинация.

Прививка необходима всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье окружающих людей. В группу риска входят дети, пожилые люди, обладатели хронических заболеваний — им вакцинация показана в первую очередь.

Лучше всего подготовить организм к началу сезонного подъема заболеваемости заблаговременно, сделав прививку от гриппа в сентябре или октябре. Это даст две-четыре недели, необходимые для формирования полноценной иммунной защиты.

Специальная подготовка к вакцинации не требуется. Однако есть временные противопоказания, поэтому перед прививкой обязательна консультация врача.

Эксперты подчеркивают: вакцинироваться от гриппа необходимо каждый год, поскольку прививка защищает лишь на один сезон. С каждым годом вирусы гриппа мутируют, поэтому вакцины обновляются, напоминает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что самой опасной инфекцией на планете остается грипп, который каждый сезон уносит гораздо больше жизней, чем "всякие страшные названия: денге, Эбола". Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями начнется уже в сентябре, поскольку дети вернутся в организованные коллективы.

Перед началом учебного года Роспотребнадзор опроверг необходимость некой специальной "вакцинации перед школой". Прививки делают по национальному календарю с учетом индивидуальных особенностей. Каждый год проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа, в том числе — в детских воспитательных и учебных учреждениях.