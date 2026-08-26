14-летний сын внезапно умер в день рождения тренера "Химок": подробности трагедии

В семье главного тренера баскетбольного клуба "Химки" Романа Семернинова произошла трагедия. Накануне, 25 августа, умер его 14-летний сын.

Мальчик пришел на тренировку и чувствовал себя нормально. Юный спортсмен выполнял стандартные упражнения на паркете — бегал, отрабатывал передачи и броски. Внезапно ему стало плохо, юноша потерял сознание и упал. Тренер незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики пытались спасти 14-летнего спортсмена, провели экстренные реанимационные мероприятия, но мальчик уже не подавал признаков жизни.

Причиной смерти баскетболиста стала внезапная остановка сердца. Об этом сообщил источник ТАСС.

"С глубокой скорбью и невероятной болью в сердце вынуждены сообщить, что 25 августа в возрасте 14 лет скоропостижно скончался сын главного тренера БК „Химки“ Романа Семернинова — Арон. Сейчас вся наша баскетбольная семья стоит плечом к плечу вместе с вами, Роман Евгеньевич", — сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

Трагедия произошла в день рождения Романа Семернинова. Тренер узнал страшную новость, когда отмечал 45-летие.

Безутешный отец рассказал, что сейчас семья готовится к похоронам. Прощание с Ароном пройдет в Химках в пятницу. От помощи в организации гражданской панихиды семья отказалась.

"Спасибо большое за соболезнования. Нам ничего не нужно… Скорее всего, прощание состоится 28-го числа. Сейчас мы решаем этот вопрос. Церемония точно пройдет в Химках. Чуть позже я сообщу подробную информацию", — сообщил Роман Евгеньевич в беседе со "СтарХитом".

Арон выступал за молодежную команду "Локомотив-Кубань", играл за сборную СШОР из Краснодара — выступал на позиции защитника. В составе юношеской команды он стал бронзовым призером первенства России. Совсем недавно юный спортсмен перешел в "Химки". Тренеры прочили ему большое будущее в баскетболе.