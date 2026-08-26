Теплая, но без рекордов: прогноз погоды на предстоящую осень

Осень 2026 года обещает быть теплой и более дождливой, чем прошлогодняя, но обойдется без рекордов. Такой прогноз дают специалисты сервиса "Яндекс Погода", которые прибегли к помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает kp.ru, особенно теплым окажется сентябрь. Рекордов почти нигде не ожидается, кроме Уфы. При этом ноябрь, оставаясь в целом по стране теплее нормы, будет заметно прохладнее прошлогоднего в Поволжье, на Урале, в Центральной России, Сибири, в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Что касается осадков, осле засушливой осени прошлого года прогнозируется возвращение к климатической норме. Особенно мокрым обещает стать ноябрь, который может превзойти нормативные показатели в 1,3—1,5 раза.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус опроверг в соцсетях публикации о том, что метеорологическая осень пришла в Москву 25 августа. Она наступает, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 15 градусов пять дней подряд. В Москве, по словам Леуса, это обычно происходит примерно 2 сентября, но в этом году начало метеорологической осени явно сдвинется на более поздние сроки.

В интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы и Подмосковья "короткое, но тем не менее молодое бабье лето, которое придется на заключительные дни уходящего лета". После полудня воздух будет прогреваться до 17-20 градусов, хотя по ночам столбики термометров будут понижаться до пяти-десяти градусов.