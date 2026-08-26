Выяснилось, кто увидит последнее затмение 2026 года

Жители и гости Москвы, как и других субъектов России, не смогут наблюдать лунное затмение, которое ожидается 28 августа. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Ученые поясняют: суть затмения требует, чтобы Солнце и Луна располагались в противоположных секторах неба, а Земля находилась между ним. В данном случае тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 5:33 до 8:53 по московскому времени, когда практически на всей территории России в этот момент на небе уже будет Солнце.

В Лаборатории также подчеркнули, что это последнее затмение 2026 года. 2027 год окажется еще менее интересным для астрономов: оба лунных затмения будут полутеневыми, а ближайшее полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать со всей территории страны, произойдет только 31 декабря 2028 года.

Однако "Роскосмос" придет на выручку и организует совместно с сервисом "Яндекс. Погода" прямой эфир частичного лунного затмения. В госкорпорации пообещали показать, как Луна погрузится в земную тень на рассветном небе и приобретет красный оттенок. Наблюдательная площадка будет размещена в поселке Янтарном Калининградской области, сообщает ТАСС.