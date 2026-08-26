Удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по автобусу в ЛНР, является проявлением осознанной стратегии укронацистов по убийству мирных жителей. На это указал в среду, 26 августа, посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что жертвами удара ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов стали девять человек, еще несколько пассажиров и водитель получили ранения. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Как отметил Мирошник, для ударов по рейсовым автобусам киевский режим использует военные возможности, которые предоставляет ему Европа. Подобными терактами Запад пытается принудить Россию к переговорам, но это абсурд, цитирует дипломата ТАСС.

Председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, говоря об очередном военном преступлении киевского режима, подчеркнул, что это "почерк не армии, а террористической структуры, для которой человеческая жизнь — разменная монета в политической игре".

Военный эксперт Андрей Марочко заверил, что бомбежка рейсового автобуса не могла произойти по ошибке — укронацисты совершили этот теракт намеренно, поскольку "мы прекрасно понимаем, что оператор БПЛА в режиме реального времени видит, куда он наносит удар".