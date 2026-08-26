Агроном рассказал, что важно сделать в огороде накануне осени

Конец лета – горячее время для садоводов и огородников. О работах, которые требуется провести на участке в этот период, рассказал в среду, 26 августа, агроном Михаил Воробьев.

Как отметил эксперт в интервью радио Sputnik, под конец лета на дачных участках "дел полно" помимо уборки урожая. После окончания вегетации ряда культур требуется убрать ботву. Воробьев предостерег от использования для компоста ботвы, пораженной болезнями или вредителями. Такие отходы лучше сжигать.

Чтобы помочь растениям перезимовать, рекомендуется подкормить их калийными удобрениями. Калий "стимулирует качественное преобразование" и способствует одревеснению побегов, что предохраняет травянистые побеги от перемерзания.

Если грядки уже убраны, для защиты от сорняков можно укрыть их мульчирующим материалом или высадить сидераты — улучшители почвы. Такую функцию могут выполнять рожь, пшеница, фацелия, рапс, горчица, однолетний люпин. Они подавляют развитие сорняков, а после перекапывания, когда растения достигнут высоты 15-25 сантиметров, большое количество органических веществ попадет в почву.

Метеорологи ранее рассказали, какая погода ожидается предстоящей осенью. Огородникам следует учесть, что будет тепло, но без рекордных значений. Что касается осадков, осле засушливой осени прошлого года прогнозируется возвращение к климатической норме. Особенно мокрым обещает стать ноябрь.

Тех, кто мечтает о собственном доме и приусадебном хозяйстве, порадовал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал, что в правительстве обсуждается вариант безвозмездного предоставления россиянам земельных участков под обязательство за три года построить на нем дом.