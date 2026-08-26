По фотографиям поврежденного автобуса "Лисичанск – Стаханов" видно, какой силы был удар украинского беспилотника. Били, судя по всему, прицельно и хладнокровно. Прекрасно понимая, что внутри – мирные жители, 15 человек. Ударили в разгар рабочего дня, когда автобус двигался по дороге Золотое – Первомайск.

"В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказана необходимая медицинская помощь, их направили на амбулаторное лечение", - сообщил Леонид Пасечник. глава ЛНР.

В отсутствие успехов на фронте киевские террористы убивают мирных жителей, по сути устраивая на них охоту. В нашем МИДе это назвали осознанной стратегией. Для подобных ударов Киев использует военные возможности, которые дает Европа. Следованный комитет каждый такой случай тщательно документирует и расследует.

Варварской атака произошла и на центр Донецка. Били прицельно по самому крупному в городе торгово-развлекательному комплексу, причем в самый час пик. Летом на крыше работают открытые веранды. Удар был такой силы, что в домах по соседству выбило стекла. Ранены трое, включая ребенка. Однако информация о пострадавших и погибших, заявил глава региона Денис Пушилин, будет уточняться. Одно понятно точно – подобными военными преступлениями киевский режим раз за разом показывает свою террористическую сущность.