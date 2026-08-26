Очередная попытка мобилизации встречает яростный отпор. На этот раз в Тернополе, где на защиту потенциального новобранца ВСУ, считай - смертника, встал практически весь район. И если бы не подоспевший полицейский спецназ, исход для военкомов мог быть крайне печальным.

На кадрах видно, что протестует в основном молодежь. Потому как опасаться ей нечего. Но это пока. У Зеленского, пишут местные СМИ, уже всерьез обсуждают снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. И это вряд ли предел, учитывая, что сторонники войны жаждут её продолжения. Подчеркивая при этом, что конфликт Украине идет только на пользу.

Правда, сейчас все выглядит совсем иначе. Вот и бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью "Рейтер" признает очевидное: "Думаю, сейчас наступил поворотный момент, который определит нашу будущую траекторию, но выглядит так, будто мы постепенно, медленно проигрываем".

Но Киев не переубедить. Европейцы всерьез уверовали в то, что могут победить Россию, нанеся ей стратегическое поражение. На эти цели Евросоюз не жалеет денег, уже закладывая расходы на поддержку Украины и в новый бюджет, рассчитанный аж до 2034 года.

Но это все расходы на перспективу. Среди первоочередных задач - насытить Украину средствами ПВО, о чем умоляет Зеленский. Однако купить в достаточном объеме боеприпасы к американским системам "Пэтриот" сейчас невозможно. Оттого Франция и Италия собираются продать киевскому режиму свою совместную разработку.

В ближайшее время произойдет продажа четырёх батарей Samp, самых современных европейских систем ПВО. Их характеристики равны, а по ряду параметров даже превосходят американские Patriot", - пишут СМИ.

То есть Украину продолжают накачивать оружием, делая ставку на войну. И отвергая те условия, на которых Россия готова вести переговоры. Речь в том числе о выводе ВСУ с территории новых российских регионов. На этот счет в Москве неоднократно подчеркивали, что задачи СВО будут выполнены в любом случае. Как дипломатическим, так и военным путем.