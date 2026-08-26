Мишустин поручил жестко контролировать движение бюджетных средств

Федеральное казначейство за первое полугодие перечислило доходы в федеральный бюджет в объеме 577 млрд рублей, в региональные - 170 млрд рублей. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Роман Артюхин.

Исполнение бюджета оценивается как успешное - доходы казны выше 54 процентов. Артюхин рассказал, что свои задачи казначейство решает с помощью цифровых технологий. И вся цепочка целевых средств доступна министерствам, регионам, профильным ведомствам.

Премьер дал поручение жестко контролировать движение бюджетных денег. Также обсудили поддержку небольших предприятий через стратегию развития малых закупок. Это контракты на сумму до 600 тысяч рублей.