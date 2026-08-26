Свыше 1,5 тысячи участников СВО стали кандидатами на выборах различного уровня в сентябре

Свыше 1,5 тысяч участников СВО стали кандидатами на выборах различного уровня в сентябре. Из них в Госдуму зарегистрированы 186 ветеранов спецоперации. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центр избиркома призвала внимательнее относиться к распространяемой информации о голосовании. ЦИК насчитал уже более 300 фейковых сообщений, которые дискредитируют выборы в нашей стране. А чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности голосования, партиям следует самим активно готовить наблюдателей.

В преддверии дня знаний в Ростове-на-Дону в Южном федеральном университете лидер фракции "Новые люди" в городской думе Александр Чухлебов встретился с выпускниками, которые воспользовались правом пересдать ЕГЭ без потери года. Такая инициатива партии была принята в 2023-м. И за это время она помогла тысячам старшеклассников улучшить свои экзаменационные результаты и поступить в вузы мечты.

А представители экологической партии "Зеленые" подвели итоги рейдов по проверке наличия площадок для выгула собак и санитарного состояния песочниц в разных районах столицы. Подготовлена инициатива, суть которой: чем больше будет объектов для прогулок с питомцами - тем чище станет на детских площадках. Партия предлагает внести корректировки в стандарт благоустройства - размещать один объект для выгула собак на один квадратный километр.

ЛДПР предлагает создать в России министерство по делам женщин, семьи и детей. Эта инициатива была озвучена на Всероссийском женском форуме либерал-демократов в Москве. В центре внимания были вопросы поддержки семей участников СВО, женское предрминимательство, защита трудовых прав, развитие лидерства.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Алексей Чепа провел встречу с избирателями в Пскове. В ходе разговора жители поднимали вопросы, с которыми уже обращались в различные инстанции, но вместо решения проблем люди получали отписки. Такой подход Алексей Чепа раскритиковал и призвал власти и население работать вместе, сообща, особенно сейчас, в трудный для страны период.

В Сочи военный корреспондент, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный выступил на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2026". По его словам сейчас, в условиях постоянного информационного противостояния важно завоевать доверие аудитории и защитить общество от деструктивной информации. Также Евгений Поддубный встретился с участниками СВО и рассказал о мерах поддержки.