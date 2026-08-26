Умер звезда "Один дома" и "Оно" Тим Карри

Британский актер Тим Карри умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезде было 80 лет.

О смерти актера сообщает TMZ. Причина смерти не приводится.

Тим Карри получил неформальный титул одного из главных кинематографических злодеев — он вошел в десятку актеров, в фильмографии которых больше всего отрицательных ролей. Всего в актерской карьере Карри около 245 картин, среди самых известных — "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975), "Улика" (1985), "Оно" (1990), "Один дома — 2" (1992), "Очень страшное кино — 2" (2001).

В 2012 году Тим Карри перенес инсульт, после которого оказался прикован к инвалидному креслу. Однако актер не утратил ни способность говорить, ни оптимистичный настрой. Он продолжил работать и подарил свой голос многим персонажам мультфильмов и видеоигр.