Рособрнадзор раскрыл содержание ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году

Содержание экзаменов в рамках итоговой аттестации девяти- и одиннадцатиклассников в 2027 году будет соответствовать стандарту и федеральной образовательной программе. Об этом рассказал в среду, 26 августа, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом без отдельных изменений и корректировок не обошлось. Так, общее количество заданий в ОГЭ-2027 по обществознанию сокращено с 24 до 20, максимальный первичный балл сокращен с 37 до 32.

Наивысшее количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку увеличили с 37 до 38. Отдельные уточнения коснулись заданий, требующих письменного рассуждения на основе опорного текста — ученики должны в обязательном порядке пояснять приводимые примеры из выданного текста.

Однако "каких-то кардинальных изменений" в государственной итоговой аттестации школьников в 2027 году не предполагается, цитирует Музаева РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре подчеркивали, что не намерены усложнять итоговую аттестацию для школьников. Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы. При этом постоянно идет актуализация экзаменационных материалов с учетом выхода в свет новых учебников.

Между тем Минпросвещения прояснило ситуацию с испытаниями для поступления в десятый класс. Ведомство подчеркнуло: такие экзамены допустимы лишь при наборе учащихся для освоения программ профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов. Даже если школьник не прошел отбор в профильный класс, это не может служить основанием для отказа в продолжении образования в десятом классе универсального профиля.