Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов среды, 26 августа, 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что жертвами удара ВСУ по рейсовому автобусу стали девять человек, еще несколько пассажиров и водитель получили ранения. До того при налете украинских дронов на Кубань погибли трое детей, еще шестеро подростков и двое взрослых были госпитализированы.

В МИД России подчеркивали, что для ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре киевский режим задействует военные возможности, предоставленные европейскими спонсорами. При помощи таких терактов Запад пытается принудить Россию к переговорам, но это абсурдный путь.