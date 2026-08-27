Российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ по мирным жителям этой ночью нанесла новые удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Киеве. В Одессе и Черноморске отмечены прилеты по портовой и складской инфраструктуре, используемой боевиками. Также поражены объекты вражеского ВПК в Херсоне, Запорожье и Кременчуге.

В зоне СВО наши подразделения выбили противника из двух населенных пунктов - в Сумской области освобождена Писаревка. В Запорожской - Неженка. В зоне ответственности группировки "Север" экипаж вертолета МИ-28НМ направил легкую многоцелевую ракету в замаскированный пункт управления дронами ВСУ. Как доложила разведка, "Ночной охотник" отработал точно.

На Добропольском направлении экипажи танков Т-80 сорвали попытку контратаки вражеских формирований, уничтожив огневые точки, бронемашину и большое количество живой силы.

Операторы БПЛА Добровольческого корпуса "южан" протаранили в воздухе более десяти квадрокоптеров боевиков над населенными пунктами Славянско-Краматорской агломерации. На Краснолиманском участке фронта наши "птицы" уничтожили несколько вражеских пикапов и микроавтобус на подъезде к передовОй.

И новые подробности освобождения Неженки в Запорожской области. Накануне, преодолев хорошо укрепленную оборону ВСУ, подразделения группировки "Восток" взяли село под свой контроль.