Атаки на мирных жителей нарушают нормы международного права. С таким заявлением выступил в среду, 26 августа, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар укронацистов по рейсовому автобусу в ЛНР.

Представитель всемирной организации, говоря о гибели девяти пассажиров автобуса, подчеркнул, что подобные атаки должны быть немедленно прекращены, где бы они ни происходили.

Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остается глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что каждая террористическая атака Киева по российской территории будет иметь последствия. Дипломат напомнил про системные и последовательные удары российской армии по объектам украинской оборонки, топливно-энергетической и логистической инфраструктуре, которую используют укронацисты.

Ранее председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, говоря об очередном военном преступлении киевского режима, подчеркнул, что это "почерк не армии, а террористической структуры, для которой человеческая жизнь — разменная монета в политической игре".