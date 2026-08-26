Российские и абхазские бойцы в зоне специальной военной операции сражаются за право говорить и петь на родных языках. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в среду, 26 августа, когда Абхазия отмечает День признания независимости.

Как подчеркнул представитель Кремля, напомнив о событиях прежних времен, "наши воины и в 93-м, и в 2008-м, и сейчас в зоне специальной военной операции воюют за право самостоятельного выбора".

Россия и Абхазия, проходя испытания, всегда стояли плечом к плечу, заявил Кириенко. Он подчеркнул, что 18 лет назад, во время операции по принуждению Грузии к миру, Абхазия подтвердила всему миру свой выбор пути самостоятельного развития, а наша страна продемонстрировала готовность встать рядом и защитить этот выбор. Россия высоко ценит то, что и Абхазия поддерживает российский выбор: "Так было, когда началась специальная военная операция, и сотни сынов Абхазии встали плечом к плечу с российскими воинами на защиту свободы и независимости России" (цитаты по РИА Новости).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики и передал и всем жителям республики наилучшие пожелания. Российский лидер напомнил про тяжелую борьбу Абхазии за свое законное право на свободу и суверенитет, пообещав, что Россия и впредь будет оказывать абхазским партнерам всестороннюю поддержку.

Бадра Гунба выразил глубокую благодарность России и ее народу за поддержку, оказанную Абхазии в один из сложнейших моментов истории, а также за историческую ответственность, проявленную руководством Российской Федерации. Политик подтвердил, что и по сей день российская поддержка остается неизменной.

В зоне СВО плечом к плечу с россиянами сражаются и тысячи граждан Южной Осетии. Власти этого государства подчеркивали, что расцвет идеологии фашизма на Украине стал главной причиной, по которой осетины поддерживают спецоперацию.