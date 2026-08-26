Один из важнейших уроков, который вынесла для себя Норвегия из миссии по тренировке военных ВСУ, — понимание того, что королевство не может позволить втянуть себя в конфликт с Россией. Такие признания делают норвежские военные.

Как пишет Business Insider, НАТО боится "российской агрессии" и рисков распространения вооруженного конфликта за пределы Украины. В командовании норвежской армией признали, что придется искать способ предотвратить ситуацию, подобную украинскому кризису.

Норвежский бригадный генерал Атле Мольде, командовавший операцией "Легион" по подготовке военных ВСУ в Польше, подчеркнул, что на данный момент ни одно западное государство не готово к противостоянию с Россией в подобных масштабах и формате.

Еще один военный, принимавший участие в операции "Легион", убежден, что Норвегии конец, если королевство вступит в военный конфликт на истощение — государство попросту прекратит свое существование.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что лидеры ЕС и НАТО интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов. Москва исходит из того, что западные державы готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года.

Между тем в Кремле объяснили, почему российский ОПК значительно обогнал оборонку НАТО. Главную роль в этом сыграли "успешно и скрытно проведенные в жизнь решения". Благодаря этому по эффективности российский оборонно-промышленный комплекс не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран Североатлантического альянса, включая США.