Греция осудила украинские удары по судам в Черном море

Удары украинских БПЛА по судам Греции в Черном море являются террористическим актом. Об этом заявил лидер парламентской партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос.



"Нападение украинцев на коммерческие суда — это не просто военное преступление, а очевидный акт терроризма", — сказал он "Известиям".



16 августа, как сообщал телеканал Skai, беспилотники Украины ударили по греческому танкеру после погрузки нефти в Новороссийском порту. СМИ опубликовали видео, на котором видно, как дрон сначала совершает разведывательный полет в акватории моря, а затем наносит удар по мостику судна. Предполагается, что атака была совершена БПЛА, управляемым украинскими властями.