Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Улан-Удэ

ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузового автомобиля произошло в Улан-Удэ. Спасатели деблокируют водителя автобуса, сообщили в МЧС Республики Бурятия.

"Сегодня утром от диспетчера ЦППС в оперативную дежурную смену Главного Управления поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Таёжная и Лебедева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса (следовавшего по маршруту №2). Производится деблокирование водителя автобуса", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "МАКС".

Как заявили в министерстве, количество пассажиров и пострадавших будет уточняться. Однако агентство ТАСС передает, что помощь понадобилась девяти людям.

Сейчас на месте ДТП работают 17 человек и пять единиц техники, в том числе МЧС.

Upd (3:40): Водитель и пять пассажиров госпитализированы, сообщили в МЧС.