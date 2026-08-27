Скончался актер Юрий Цурило

Советский и российский актер театра и кино Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет, сообщил в социальных сетях его сын Всеволод.

"Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило. Царствие небесное. Вечная память", — написал он.

Широкую известность Цурило получил после роли генерала Глинского в фильме Алексея Германа "Хрусталев, машину!". Также снимался в картинах "В августе 44-го", "Поп", "Дурак", сериале "Бандитский Петербург" и других проектах.