Силы ПВО сбили более 70 украинских дронов над Ростовской областью в ночь на 27 августа

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область. В течение ночи на 27 августа над регионом уничтожено более 70 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, украинские беспилотные летательные аппараты сбиты над городом Каменск-Шахтинский. БПЛА ликвидированы также над Чертковским, Азовским, Шолоховским, Миллеровским, Тарасовским, Каменским, Красносулинским и Багаевским районами области.

Как написал Слюсарь в "Максе", обошлось без пострадавших. В трех районах области ликвидированы возгорания травы, в Шолоховском лесничестве локализован пожар на площади 3,3 га. В Тарасовском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Жителям будет оказана помощь.