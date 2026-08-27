В России с сентября вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ

С 1 сентября в частных клиниках можно будет пройти МРТ без направления врача.

Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь оценивать наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре будет врач- -рентгенолог.

Помимо этого изменится порядок оформления результатов: протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, его данные внесут в медицинскую карту пациента.

Новые правила, утвержденные Минздравом, также разрешают применять зарегистрированные медицинские изделия с технологиями искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным.