В России с сентября вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ

С 1 сентября в частных клиниках можно будет пройти МРТ без направления врача.
Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь оценивать наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре будет врач- -рентгенолог.
Помимо этого изменится порядок оформления результатов: протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, его данные внесут в медицинскую карту пациента.
Новые правила, утвержденные Минздравом, также разрешают применять зарегистрированные медицинские изделия с технологиями искусственного интеллекта, передает РИА Новости.
Ранее Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным.