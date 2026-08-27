Более 570 человек пропали без вести при наводнении в Непале

Свыше 570 человек пропали без вести из-за наводнения в Непале, 400 из них – это туристы. Известно, что через пострадавшие от оползня районы туристы совершают паломничество к озеру Манасаровар у подножия горы Кайлаш в Тибете.

Число погибших к утру среды достигло 162 человек. В зоне паводка находились как минимум четыре россиянина. Связь с ними утрачена, сообщили в российском посольстве в Непале.

26 августа грязевая волна сошла реку Лхенде Кхола (приток реки Бхоте-Коши) в Непале, что спровоцировало наводнение. Особенно пострадали районы Расува и Нувакот. Паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, который был вызван землетрясением магнитудой 4,4.

В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, которые усложняются погодными условиями и перебоями со связью. Ущерб от разрушительного наводнения достигает 200 миллиардов непальских рупий (1,3 миллиарда долларов США), заявил министр инфраструктуры Непала Сунил Ламсал.