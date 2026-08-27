В Москву прибыл самолет с пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

Самолет Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) приземлился в Москве.

Борт приземлился в столичном аэропорту "Жуковский". Во время полета пострадавших сопровождали врачи и спасатели. По прибытии реанимобили их доставят в федеральные медицинские учреждения, где им окажут специализированную помощь.

Еще восемь пострадавших находятся в в Амурской областной клинической больнице, остальные - Свободненской межрайонной больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести.

Взрыв на строящемся Амурском газохимическом комплексе в Свободном произошел 25 августа. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В настоящий момент возгорание потушено, идет контролируемое выжигание остатков технических газов.

Погибли восемь человек, шестеро из них – граждане КНР. Китая. Судьба еще восьми их соотечественников до сих пор неизвестна. Поисковая операция продолжается. За медицинской помощью обратились 152 человека.